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Reportan camión con desperfectos en la zona 10 capitalina

  • Por Cristóbal Veliz
27 de junio de 2026, 15:36
La PMT reporta un camión con desperfectos mecánicos en el viaducto Dolores Bedoya de Molina, zona 10. (Foto: PMT/Soy502)

La PMT reporta un camión con desperfectos mecánicos en el viaducto Dolores Bedoya de Molina, zona 10. (Foto: PMT/Soy502)

La Policía Municipal de Tránsito de la capital reporta un automotor pesado con desperfectos mecánicos en el viaducto Dolores Bedoya de Molina, en la diagonal 6 y 10 calle zona 10.

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Autoridades de tránsito de la ciudad, pidieron precaución a los automovilistas que conducen en el viaducto Dolores de Molina, diagonal 6 y 10 calle de la zona 10.

Esto debido a que un camión que se conducía por este lugar obstruye el paso por desperfectos mecánicos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina apoyo y realiza regulación vehicular para mantener la movilidad.

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