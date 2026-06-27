Reportan camión con desperfectos en la zona 10 capitalina

La Policía Municipal de Tránsito de la capital reporta un automotor pesado con desperfectos mecánicos en el viaducto Dolores Bedoya de Molina, en la diagonal 6 y 10 calle zona 10.
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Autoridades de tránsito de la ciudad, pidieron precaución a los automovilistas que conducen en el viaducto Dolores de Molina, diagonal 6 y 10 calle de la zona 10.
Esto debido a que un camión que se conducía por este lugar obstruye el paso por desperfectos mecánicos.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina apoyo y realiza regulación vehicular para mantener la movilidad.