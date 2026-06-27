Accidente en Cocales obstruye paso en ruta CA-2

Un camión volcado en la cinta asfáltica a inmediaciones del kilómetro 112 de la Ruta CA-2 Occidente obstaculiza el paso vehicular.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en La Verbena deja a un hombre de 23 años herido
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), reportó un camión volcado en el Kilómetro 112 de la Ruta CA-2 Occidente en jurisdicción de Cocales, Suchitepéquez.
Como consecuencia, se mantiene se mantiene el obstruido el paso con dirección a oriente, pues en la cinta asfáltica se encuentra el material que transporta el vehículo en mención.
Ante esta situación, las autoridades viales habilitaron la circulación vehicular por el arcén de la carretera.