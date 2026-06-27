Ataque armado en La Verbena deja a un hombre de 23 años herido

El incidente armado ocurrió frente a una tienda.
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Un hombre de 23 años resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este sábado en la 9a. avenida y 17 calle de la zona 7 capitalina, en el sector de La Verbena, informaron los Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con el cuerpo de socorro, unidades de la Estación Central y de la 122 Compañía se movilizaron al lugar tras recibir el reporte de personas lesionadas por arma de fuego.
Al arribar, técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre identificado como Giovanni Luch, de 23 años, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la víctima para estabilizar su condición y, posteriormente, la trasladaron hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó internado.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que originaron el ataque ni sobre posibles responsables.
El caso quedó a cargo de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.