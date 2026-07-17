Video: captan a conductor transitando contra la vía en la Aguilar Batres

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El conductor y su acompañante pusieron su vida y la de los demás en peligro debido a una imprudencia.

Un motorista quedó grabado en video cuando se movilizaba en contra de la vía en la calzada Raúl Aguilar Batres.

En las imágenes compartidas por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, se observa cuando dicho conductor acompañado por otro hombre, circula en la vía contraria en la orilla de la carretera.

Este tipo de acciones han sido habituales en los últimos días por los conductores que intentan evitarse el tránsito, pero colocan en riesgo sus vidas y la de los demás.

Debido a que la PMT no puede colocar multar en las rutas nacionales, el motorista no fue sancionado en el momento. En este caso, la entidad autorizada para imponer sanciones en estas vías son el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), indicaron las autoridades.

Mira aquí el video: