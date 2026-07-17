¡A un costado de la PNC! Ataque armado deja un joven herido en zona 6

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La víctima es un hombre de 19 años que ya fue identificado y trasladado a un centro asistencial.

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Un incidente armado fue reportado la madrugada de este viernes 17 de julio a un costado de la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Jesús de la Nueva Esperanza, en la zona 6 capitalina.

En el lugar, un joven fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

La víctima fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: CBM)

Esta persona fue identificada como: Santiago Daniel Zúñiga Santos, 19 años, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado con herida de bala en el pie derecho a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, el cual quedó a cargo de las autoridades correspondientes.