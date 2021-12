"La Chilindrina" causa alarma tras contagiarse de Covid-19

La noticia fue confirmada por la propia actriz de 71 años a través de sus redes sociales.

A pocos días de finalizar el 2021, la actriz María Antonieta de Las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", confirmó que se contagió de Covid-19.

La noticia fue revelada a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. La famosa mexicana aseguró que se encuentra estable.

"Queridos fans, amigos y familiares, a pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila.”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con información de la prensa internacional, pudo haberse infectado luego de un viaje que realizó a Estados Unidos. De momento se encuentra bajo observación médica y aislada en su casa ubicada en Mérida, Yucatán.

*Con información de Infobae.