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Detienen a mujer por agredir a su pareja

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de abril de 2026, 10:38
&nbsp;Las autoridades intervinieron tras el hecho.&nbsp;(Foto: Shutterstock)

 Las autoridades intervinieron tras el hecho. (Foto: Shutterstock)

Hombre resulta con una lesión grave en el cuello.

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Una mujer fue detenida, en la zona 6 de Villa Nueva, por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haber herido a su pareja.

Según las autoridades, la mujer identificada como Londy "N", de 25 años, habría estado bajo efectos de alcohol al momento de discutir con su pareja; la situación se agravó cuando ella se abalanzó sobre él con un cuchillo.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Esto causó que el hombre, de 33 años, sufriera una herida de gravedad en el cuello, por lo que fue trasladado a la emergencia de un centro hospitalario. 

La señalada fue capturada y puesta a disposición de la ley para realizar las investigaciones del hecho.

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