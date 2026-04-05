Detienen a mujer por agredir a su pareja

Hombre resulta con una lesión grave en el cuello.
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Una mujer fue detenida, en la zona 6 de Villa Nueva, por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haber herido a su pareja.
Según las autoridades, la mujer identificada como Londy "N", de 25 años, habría estado bajo efectos de alcohol al momento de discutir con su pareja; la situación se agravó cuando ella se abalanzó sobre él con un cuchillo.
Esto causó que el hombre, de 33 años, sufriera una herida de gravedad en el cuello, por lo que fue trasladado a la emergencia de un centro hospitalario.
La señalada fue capturada y puesta a disposición de la ley para realizar las investigaciones del hecho.