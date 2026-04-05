Capturan a presunto responsable de disparar contra amigo en una reunión

Estaban reunidos en una vivienda cuando uno de ellos terminó muerto.
EN CONTEXTO: ¡Impactante video! Reunión de amigos termina en ataque armado
Una tragedia se registró dentro de una vivienda ubicada en la 6a.calle 14-39, zona 1 de Chiquimula.
Varios amigos estaban reunidos cuando se originó una discusión, la cual terminó en un ataque armado que dejó un fallecido y un herido.
Autoridades del Ministerio Público (MP) confirmaron la aprehensión de Jerson L, quien ha sido señalado como presunto responsable del crimen.
Durante la captura incautaron dos pistolas, tres cargadores con 64 cartuchos, 26 casquillos de arma de fuego y un teléfono celular.
Además lograron recuperar grabaciones de cámaras de seguridad, indicios que serán sometidos a los análisis periciales correspondientes.