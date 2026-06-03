Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Selección de Guatemala: dónde ver en vivo los partidos ante República Checa y Ecuador

  • Por Pablo Arrivillaga
02 de junio de 2026, 19:11
Selección Nacional
La Selección jugará dos amistosos en territorio estadounidense. (Foto: Archivo)

La Selección jugará dos amistosos en territorio estadounidense. (Foto: Archivo)

La Selección de Guatemala afrontará esta semana dos exigentes compromisos internacionales y los aficionados ya conocen las opciones para seguir ambos encuentros en vivo.

TE PUEDE INTERESAR: República Checa, rival mundialista que pondrá a prueba a Guatemala en amistoso

El primero será el jueves 4 de junio, cuando la Azul y Blanco se mida a República Checa a las 6:00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Posteriormente, el domingo 7 de junio, el combinado nacional enfrentará a Ecuador a las 2:00 p. m. en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Ambos encuentros forman parte de la preparación del equipo dirigido por Luis Fernando Tena y representan una valiosa oportunidad para medirse a selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

 

 

¿Dónde ver los partidos?

Los dos amistosos serán transmitidos por TVGT a través de su plataforma de streaming. Asimismo, los aficionados podrán seguir las acciones mediante Zibbo, donde únicamente deberán crear una cuenta para acceder al contenido.

Para quienes prefieran verlos a través de la televisión por cable, la señal también estará disponible en Claro TV, a través del canal 48.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar