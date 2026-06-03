Selección de Guatemala: dónde ver en vivo los partidos ante República Checa y Ecuador

La Selección de Guatemala afrontará esta semana dos exigentes compromisos internacionales y los aficionados ya conocen las opciones para seguir ambos encuentros en vivo.
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El primero será el jueves 4 de junio, cuando la Azul y Blanco se mida a República Checa a las 6:00 p. m. en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.
Posteriormente, el domingo 7 de junio, el combinado nacional enfrentará a Ecuador a las 2:00 p. m. en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.
Ambos encuentros forman parte de la preparación del equipo dirigido por Luis Fernando Tena y representan una valiosa oportunidad para medirse a selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.
¿Dónde ver los partidos?
Los dos amistosos serán transmitidos por TVGT a través de su plataforma de streaming. Asimismo, los aficionados podrán seguir las acciones mediante Zibbo, donde únicamente deberán crear una cuenta para acceder al contenido.
Para quienes prefieran verlos a través de la televisión por cable, la señal también estará disponible en Claro TV, a través del canal 48.