¿Cómo funciona el ayuno intermitente y dieta sin azúcar?

Según el mandatario ya bajó 50 libras por el ayuno intermente que está realizando.

El presidente Alejandro Giammattei aclaró que no padece cáncer de colon como se dice en un audio que circula en redes y agregó que su aspecto se debe a un ayuno intermitente que está realizando y le ha hecho bajar de peso.

"Anda circulando un audio anónimo en grupos de WhatsApp donde quieren hacer creer a la gente que me estoy muriendo, ustedes saben que lo que más tengo es energía y esto ha sido gracias al ayuno intermitente que he hecho con el que he bajado 50 libras...", expresó el mandatario.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Según la Clínica Mayo, entidad estadounidense dedicada a la práctica, investigación y educación clínica, éste consiste en no comer durante un período cada día o semana, (abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado antes de volver a comer de forma regular).

No se debe confundir con el ayuno prolongado según afirma la nutricionista Dana Bortnick al medio español La Tercera, pues los prolongados (de 24 horas) "pueden provocar importantes resultados adversos como paro cardíaco, arritmias y en casos más extremos la muerte”.

¿Cómo se hace?

Es necesario aclarar que esta actividad debe realizarse estrictamente con asesoría médica. Según Mayo, existen tres tipos:

1. El ayuno de días alternos: se debe comer una dieta normal un día y ayunar completamente o hacer una pequeña comida (de menos de 500 calorías) al día siguiente.

2. El ayuno 5:2 comer una dieta normal cinco días a la semana y ayunar dos días a la semana.

3. El ayuno diario con tiempo restringido: Comer con normalidad pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, no desayunar pero almorzar a mediodía y cenar a las 8 de la noche.

Ayuno intermitente. (Foto: Shutterstock)

¿Para qué se hace este ayuno?

Según la Clínica Mayo este procedimiento reduce la inflamación y también mejora las afecciones asociadas con esta, como la enfermedad de alzheimer, artritis, asma, esclerosis múltiple y accidentes cerebrovasculares.

Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, señala que esta práctica puede alargar la vida, al mejorar la salud celular y desencadenar una adaptación a periodos de escasez de alimentos conocida como flexibilidad metabólica.

Otro estudio realizado por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres afirma que mejora la función cognitiva, especialmente en personas mayores, además podría mejorar la memoria a largo plazo y generar nuevas neuronas adultas.

Entre el 2020 y 2021 esta actividad se puso de moda como una forma de perder peso, método supuestamente implementado por celebridades e influencers, sin embargo hay riesgos.

Otra investigación publicada en la revista especializada JAMA Internal Medicine y mencionada por The New York Times, señala que este tipo de dieta provoca una pérdida mínima de peso y puede dar lugar a la pérdida de masa muscular, cuyas consecuencias son falta de fuerza y resistencia o la limitación de la movilidad y vitalidad.

¿Para qué personas se recomienda?

No está indicado para todos pues el cuerpo requiere una preparación previa, es indispensable el control y la asesoría de un especialista. Si deseas saber si se ajusta a tus necesidades consulta a tu médico.

¿Para quienes no se recomienda?

Sara Ampuero, técnica en dietética y nutrición y tecnóloga de alimentos en España afirma que este procedimiento no está recomendado para:

1. Mujeres embarazadas o lactando (pues sus requerimientos nutricionales se deben aumentar).

2. Personas con ansiedad o que padecen trastornos alimenticios.

3. Niños y adolescentes pues ellos tienen ciertos requerimientos nutricionales para su sano desarrollo.

4. Personas con problemas metabólicos u hormonales.

Efectos secundarios:

El ayuno intermitente tiene como efectos hambre, fatiga, insomnio, náusea y dolor de cabeza.

"Saltarte las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando, si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos", afirma la Clínica Mayo.

Dieta sin azúcar

¿Qué es?

Ha ganado popularidad como una forma de perder peso sin embargo requiere asesoría de especialistas ya que depende de tu estado de salud y de qué tipo de enfermedad padeces si tienes alguna.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos NIH estiman que los adultos reciben un 15% de sus calorías solo de azúcar agregada, sin contar las azúcares naturales (en frutas y leche).

La Organización Mundial de la Salud OMS recomienda que adultos y niños mantengan el consumo de azúcares agregados por debajo del 10% del consumo de calorías diarias (unas 12 cucharaditas de azúcar). Conocer la fuente de azúcar en tu dieta ayuda a mantener bajo el control. y a consumir la azúcar beneficiosa.

Evitar el azúcar. (Foto: Shutterstock)

¿Qué cuidados debes tener?

1. Cuando inicias una dieta debes hacerlo gradualmente. Pasar de una llena de azúcar a una sin nada de azúcar debe ser un proceso lento, pues el bajón repentino provoca reacciones en tu cuerpo.

2. Puedes iniciar con lo obvio: eliminar los productos de panadería como pasteles y bollería (donas, brownies, pan de manteca). También puedes eliminar las bebidas azucaradas y dulces o la medida de azúcar que usas para el té o café.

3. Lee las etiquetas de los productos para saber la cantidad de azúcar que tienen.

4. Consulta a tu nutricionista qué tipo de comida ya preparada contiene menos azúcares o calorías. También cuales las formas de cocinar alimentos menos dañinas.

5. Ten presente los nombres de los aditivos que contienen azúcar. Tu médico puede ayudarte a conocer esta terminología de los edulcorantes, colorantes con estas características.

Con información de Mayo Clinic, JAMA Internal Medicine y Medical News.