¿Giammattei está enfermo de cáncer de colon? R:// FALSO

Un audio en redes sociales asegura que el mandatario Alejandro Giammattei tiene cáncer de colon y está muriendo.

En el audio, anónimo, que se difundió en redes sociales, un hombre afirma que el mandatario Alejandro Giammattei tiene un cáncer de colon y “ya no está funcional”.

“Va a haber un vacío de poder, porque Willy no quiere asumir. Ya está confirmado, ahí ponen estómago y es el colon, las condiciones de él son deplorables, su enfermedad se complicó por este cáncer”, asegura el hombre en el audio.

Además, en él se afirma que las medidas como el Estado de Calamidad es para tener al guatemalteco controlado mientras asumen otras personas el poder.

Giammattei reacciona

Luego de la difusión del audio, el mandatario Alejandro Giammattei aseguró que se encuentra bien de salud y su aspecto físico se debe a una dieta.

“Miren anda circulando un audio anónimo donde le quieren hacer creer a la gente que me estoy muriendo, ustedes saben que lo que más tengo es energía”, aseguró Giammattei entre risas.

Además, reafirmó que esto se debe a una dieta, conocida como ayuno intermitente donde ha reducido hasta 50 libras.

“Es más, hoy en la mañana la dieta me permitió comer frijoles parados con una tortilla tiesa como me gusta… Es cierto, los tacuches me quedan grandes, pero ya estamos arreglándolos”, aseguró el gobernante.

La dieta

El ayuno intermitente, al que se sometió Giammattei, es un modelo de alimentación cíclica y que alterna largos períodos de ayuno con horarios permitidos para comer, según la licenciada en nutrición, Marcela Tánchez.

Es decir, el usuario puede pasar a comer dos comidas al día (almuerzo y cena) y llegar a acumular hasta 16 horas en ayuno.

Este método se recomienda para hombres con sobrepeso y a quienes se les dificulta hacer actividad física constante, según Tánchez.

Sin embargo, este método no es recomendado para mujeres embarazadas, ni para hombres con problemas digestivos; personas con muchos niveles de estrés o atletas, ya que pasar mucho tiempo sin comer causa un desequilibrio físico y hormonal, asegura la nutricionista.

Tánchez explicó que, cuando se pasa muchos períodos sin comer, el cuerpo genera más niveles de cortisol (hormona que eleva niveles de insulina) y esto afectará negativamente en la salud, en los niveles de energía, humor y el ánimo.