Conductor muere tras ataque armado en zona 1, este viernes

#EmergenciasCBV



Elementos de la Estación Central atendieron a un hombre con heridas por proyectil de arma de fuego en la 2.ª avenida y 14 calle, zona 1.



La víctima se conducía en un vehículo. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas falleció en el lugar.



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