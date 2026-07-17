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Conductor muere tras ataque armado en zona 1, este viernes

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de julio de 2026, 14:30
Un ataque armado se originó contra un conductor que circulaba en la zona 1.&nbsp;(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

Un ataque armado se originó contra un conductor que circulaba en la zona 1. (Foto vía: Bomberos Voluntarios)

La víctima quedó gravemente herida dentro del vehículo, pero falleció minutos después del hecho de violencia. 

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Bomberos Voluntarios realizaron maniobras para mantener con vida al conductor que fue atacado a balazos sobre 2a, avenida y 14 calle, de la zona 1.

Sin embargo, el piloto, quien no ha sido identificado, murió por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió, la tarde del 17 de julio, cuando la víctima conducía un vehículo y fue interceptada por desconocidos, quienes le dispararon con arma de fuego.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsables del ataque armado.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)
(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

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