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Así vivieron los guatemaltecos el sismo de este viernes

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de julio de 2026, 09:21
Cientos de guatemaltecos fueron evacuados de los edificios tras el fuerte movimiento sísmico.&nbsp;(Foto: Wilder López/Soy502)

Cientos de guatemaltecos fueron evacuados de los edificios tras el fuerte movimiento sísmico. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sismo de magnitud 5.6 tuvo epicentro en Quetzaltenango y fue percibido en varios departamentos de Guatemala.

EN CONTEXTO:  Fuerte temblor de 5.6 sacude a Guatemala la mañana de este viernes

Este viernes 17 de julio a las 8:48 horas se registro un fuerte movimiento telúrico en distintos sectores, en donde cientos de personas fueron evacuadas de edificios y centros educativos para evitar una emergencia.

Videos muestran cómo guatemaltecos vivieron el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Quetzaltenango; en las imágenes se observa el movimiento de estructuras y viviendas durante el temblor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) el movimiento fue sensible en varios departamentos del país, entre ellos: Santa Rosa, Baja Verapaz, Sololá, Jutiapa, Chimaltenango, Quiché, Zacapa, Sacatepéquez, Chiquimula, Suchitepéquez, Chiquimulilla y la Ciudad de Guatemala.

Ante este sismo, Bomberos Voluntarios indicaron que atendieron a personas afectadas por crisis nerviosa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) hace un llamado a mantener la calma, buscar un lugar seguro y seguir las indicaciones emitidas por las instituciones correspondientes ante la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos sísmicos.

Además, solicitan a la población mantenerse pendiente de los canales y fuentes oficiales para conocer información actualizada sobre la situación.

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