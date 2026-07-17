Así vivieron los guatemaltecos el sismo de este viernes

-

Sismo de magnitud 5.6 tuvo epicentro en Quetzaltenango y fue percibido en varios departamentos de Guatemala.

Este viernes 17 de julio a las 8:48 horas se registro un fuerte movimiento telúrico en distintos sectores, en donde cientos de personas fueron evacuadas de edificios y centros educativos para evitar una emergencia.

Temblor sorprende a los guatemaltecos este viernes; cientos son evacuados.



(Vía: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/dIKESgtOIi — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 17, 2026

Videos muestran cómo guatemaltecos vivieron el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Quetzaltenango; en las imágenes se observa el movimiento de estructuras y viviendas durante el temblor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) el movimiento fue sensible en varios departamentos del país, entre ellos: Santa Rosa, Baja Verapaz, Sololá, Jutiapa, Chimaltenango, Quiché, Zacapa, Sacatepéquez, Chiquimula, Suchitepéquez, Chiquimulilla y la Ciudad de Guatemala.

Temblor sorprende a los guatemaltecos este viernes.

(Vía: Óscar Riva/Soy502) pic.twitter.com/zb8A2bReGy — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) July 17, 2026

Terremoto Magnitud 7.4 en San Marcos de larga duración . pic.twitter.com/3gZ23Zc9rV — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) July 17, 2026

Ante este sismo, Bomberos Voluntarios indicaron que atendieron a personas afectadas por crisis nerviosa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) hace un llamado a mantener la calma, buscar un lugar seguro y seguir las indicaciones emitidas por las instituciones correspondientes ante la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos sísmicos.

Además, solicitan a la población mantenerse pendiente de los canales y fuentes oficiales para conocer información actualizada sobre la situación.