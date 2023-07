¿Por una cirugía? Confirman causa de muerte de Lisa Marie, hija de Elvis Presley

-

La cantante Lisa Marie Presley falleció a los 54 años de un paro cardíaco.

OTRAS NOTICIAS: Revelan impactantes detalles de la muerte de Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley, la única hija del "Rey del rock" Elvis Presley, murió en enero pasado por complicaciones de una cirugía para bajar de peso, según dio a conocer el informe de la autopsia.

La cantante, que falleció repentinamente a los 54 años, murió "por una obstrucción intestinal causada por tejido cicatricial que se desarrolló después de una cirugía bariátrica practicada hace varios años", detallaron funcionarios de salud de Los Ángeles en un comunicado de prensa divulgado el jueves.

"La causa de la muerte es natural", agregaron los expertos.

Este tipo de cirugía tiene como objetivo adelgazar mediante la extirpación de parte del estómago o mediante la colocación de una banda gástrica.

La cantante firmaba autógrafos fuera de la mansión de su padre. (Foto: AFP)

La autopsia también encontró en su sangre un nivel "terapéutico" y no peligroso de un opiáceo, la oxicodona, junto con rastros de otro analgésico y una sustancia para tratar la depresión, pero eso "no contribuyó a su muerte", según medios estadounidenses.

Lisa Marie, que tenía antecedentes de adicción a opiáceos y analgésicos, fue hallada inconsciente en su casa por su exmarido, Danny Keough, el 12 de enero último.

Keough, quien también vivía en la propiedad localizada en Calabasas, un suburbio acomodado del condado de Los Ángeles, le practicó masajes cardíacos hasta la llegada de paramédicos, indicó el sitio especializado estadounidense TMZ.

Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y — Entertainment Tonight (@etnow) January 11, 2023

Muy unida a su padre Elvis, que en su honor había bautizado su jet privado "Lisa Marie", la cantante tenía apenas 9 años cuando el rockero falleció.

Informes de toxicología revelaron niveles elevados de drogas en el cuerpo de la leyenda.

Aunque Lisa Marie Presley lanzó tres álbumes durante su carrera, nunca logró igualar el inmenso éxito mundial de su padre, uno de los artistas más famosos de todos los tiempos.