Conred confirma que no hubo muertos tras fuerte sismo

El fuerte sismo dejó daños materiales y personas afectadas en todo el país.
OTRAS NOTICIAS: Se registran tres sismos seguidos durante la tarde de este viernes
En conferencia de prensa autoridades de la Conred informaron que, tras el fuerte sismo que afectó este día al país, no hubo fallecidos; solo se reportaron daños en varios inmuebles.
Los departamentos más afectados son Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Retalhuleu y Escuintla.
En Xela se estableció que hay daños graves en dos centros educativos de Coatepeque y Palestina de Los Altos, grietas en el centro de salud de Colomba y al menos diez viviendas afectadas.
Las autoridades recomiendan mantener la calma ante estos movimientos telúdicos y permanecer alerta ante las réplicas que puedan manifestarse.
Además, recuerdan el uso de la mochila de las 72 horas.