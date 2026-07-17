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Se registran tres sismos seguidos durante la tarde de este viernes

  • Por Reychel Méndez
17 de julio de 2026, 16:33
Dos sismos seguidos se registraron durante la tarde de este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

Dos sismos seguidos se registraron durante la tarde de este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

En cuestión de segundos, el Insivumeh alertó sobre tres sismos seguidos.

OTRAS NOTICIAS: ¡En plena conferencia! Un nuevo temblor se registra este viernes

Durante la tarde de este viernes 17 de julio se reportaron tres sismos seguidos en territorio nacional.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el primer se registró en las costas del pacífico y tuvo una magnitud de 5.1. Este sismo sucedió a las 16:13 horas, con 34 kilómetros de profundidad.

El segundo tuvo una magnitud de 4.0, el cual sucedió también a las 16:13 horas, con 32 kilómetros de profundidad.

El tercero registró magnitud de 4.3 a las 16:20 horas y el registro indica que tuvo 5 kilómetros de profundidad. 

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución, mantener la calma y estar alerta a fuentes oficiales.

Estos son los sismos que registró la aplicación del Insivumeh. (Foto: Insivumeh)
Estos son los sismos que registró la aplicación del Insivumeh. (Foto: Insivumeh)

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