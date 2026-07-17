Se registran tres sismos seguidos durante la tarde de este viernes

En cuestión de segundos, el Insivumeh alertó sobre tres sismos seguidos.
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Durante la tarde de este viernes 17 de julio se reportaron tres sismos seguidos en territorio nacional.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el primer se registró en las costas del pacífico y tuvo una magnitud de 5.1. Este sismo sucedió a las 16:13 horas, con 34 kilómetros de profundidad.
El segundo tuvo una magnitud de 4.0, el cual sucedió también a las 16:13 horas, con 32 kilómetros de profundidad.
El tercero registró magnitud de 4.3 a las 16:20 horas y el registro indica que tuvo 5 kilómetros de profundidad.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución, mantener la calma y estar alerta a fuentes oficiales.