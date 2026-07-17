El Corredor Interoceánico lanza su primera fase entre dudas de plazos

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El proyecto logístico privado que busca conectar el Atlántico y el Pacífico inicia su activación económica con el complejo San Jorge en Izabal, en medio de vacíos sobre el arranque de las obras y el estatus de sus licencias aduaneras.

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El proyecto del Corredor Interoceánico de Guatemala inició su primera fase de desarrollo con el lanzamiento oficial este día de la Ciudad Portuaria San Jorge, ubicada en Puerto Barrios, Izabal.

Esta infraestructura constituye la primera unidad económica de una red logística multimodal de carácter privado que proyecta una inversión total de US$15,000 millones a ejecutarse en un plazo de 25 años.

No obstante, el anuncio formal dejó abiertos aspectos de la planificación, dado que los promotores no precisaron la fecha para el inicio de los trabajos físicos y tampoco esclarecieron si ya concluyeron los trámites para la declaración de la zona franca que amparará el complejo.

El encuentro reunió a empresarios interesados en el desarrollo logístico. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

La primera pieza

El Centro Logístico Internacional San Jorge abarca un área de 21 kilómetros cuadrados y dispone de cinco kilómetros de costa sobre el mar Caribe, según los promotores.

De acuerdo con los documentos de presentación del Consorcio Interoceánico de Guatemala, el complejo se edificará por etapas sobre una franja de terrenos privados que busca captar parte del flujo de 10 millones de contenedores que hacen tiempo de espera en los sistemas actuales de transporte.

"Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada que necesitamos convertir en infraestructura y capacidad logística para competir en una economía global cada vez más dinámica", indicó al respecto Rolando Melgar, Director Ejecutivo y CEO del Consorcio Interoceánico de Guatemala.

La consolidación del proyecto ha requerido un proceso de gestión que acumula 26 años de trabajo desde sus estudios iniciales en el año 2000. Esta trayectoria se enfocó en asegurar un trazo continuo de 372 kilómetros que atraviesa 22 municipios y 6 departamentos.

Según los directivos, el modelo de negocio se modificó a partir de 2014, pasando de la compraventa directa a un esquema donde más de 3,500 familias de las comunidades aportaron sus terrenos bajo la figura jurídica de aportación de bien inmueble futuro para convertirse en socias y accionistas.

"Durante años, muchas personas pensaron que este proyecto no podía hacerse realidad. Las comunidades participaron y existe un territorio real para construir la ruta logística del futuro", afirmó Guillermo Catalán, promotor de la iniciativa.

Empresarios y promotores del proyecto sostuvieron una reunión para fortalecer alianzas regionales. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Contexto de la propiedad

En el pasado, el grupo promotor enfrentó disputas y oposición comunitaria debido a los procesos de adquisición y titulación de tierras, una situación que los organizadores definieron como una campaña de desinformación, pero que motivó la reestructuración de los instrumentos de negociación contractual para registrar la certeza jurídica de las propiedades.

El Centro Logístico Internacional San Jorge se impulsa bajo el régimen de zonas francas con el propósito de ofrecer a los usuarios e inversionistas los incentivos fiscales contemplados en el marco legal vigente.

Al respecto, Ana Lucrecia Chávez, representative de la Dirección de Servicios al Comercio e Inversión (Disercomi) del Ministerio de Economía, manifestó la disposición del sector público de apoyar su desarrollo.

"Como Ministerio de Economía estamos en la mejor disposición de apoyar el proyecto para que este lleve a cabo su ejecución y desarrollo en la siguiente fase de operación", indicó.

El peso del transporte

El sector de transporte de carga por carretera formalizó su participación mediante la firma de un acuerdo de cooperación con los desarrolladores para coordinar los servicios logísticos de la fase de última milla.

"La última milla no es únicamente el destino recorrido de una mercancía, es el momento en que toda planificación, la infraestructura, la tecnología y la eficiencia logística se ponen a prueba. Es la fase más compleja, más costosa y más crítica de toda cadena de suministro", dijo José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga.

Según personeros del Consorcio Interoceánico, el financiamiento de los estudios y de esta etapa económica se compone de aportes privados, donde el 80% proviene de inversionistas de Guatemala y el 20% restante se distribuye entre firmas de Estados Unidos, Japón, España, el Reino Unido, Chile y El Salvador.

Aunque las estimaciones de los técnicos indican que la construcción de la primera etapa requerirá un periodo de 5 años, el inicio de las obras en Izabal se mantiene supeditado a la definición del cronograma de construcciones y a la resolución de las licencias aduaneras.

Indicadores Globales: Corredor Interoceánico Concepto Indicador / Cifra Oficial Tiempo de gestión acumulado Más de 25 años en desarrollo y planificación (desde el año 2000). Inversión total estimada US$ 15,000 millones proyectados a ejecutarse en un horizonte de 25 años. Desglose financiero de la obra • US$ 4,500 millones para la construcción de ambos puertos. • US$ 3,500 millones para el desarrollo de oleoductos y ductos multiservicio. • US$ 1,900 millones destinados a la interconectividad vial y ferroviaria. • US$ 1,000 millones para la carretera de servicio. Longitud de la franja territorial 372 kilómetros continuos de terrenos de propiedad privada. Ancho de la franja de servicio 140 metros de ancho constantes a lo largo del trazo. Cobertura geográfica 6 departamentos, 22 municipios integrados en el trazo directo y 224 comunidades. Estructura accionaria (Capital) 100% inversión privada. Compuesto por un 80% de capital guatemalteco y un 20% extranjero (EE. UU., Japón, España, Reino Unido, Chile y El Salvador). Base social participante Más de 3,500 familias del área rural incorporadas bajo el modelo corporativo de aportación de tierras. Mercado potencial objetivo Tránsito de 10 millones de contenedores de 20 pies (TEUs) anuales que registran demoras en rutas globales. Primera Fase: Ciudad Portuaria San Jorge Componente Técnico Detalle y Mediciones de la Fase Ubicación estratégica Puerto Barrios, Izabal (Costa Atlántica de Guatemala). Extensión territorial del complejo Cerca de 5 kilómetros de frente marítimo sobre el mar Caribe. Línea de costa disponible Cerca de 5 kilómetros de frente marítimo sobre el mar Caribe. Capacidad de atraque portuario Diseñado para el transbordo y atención de buques Post-Panamax de hasta 24,000 TEUs. Distribución del espacio industrial • 2 millones de metros cuadrados reservados para zonas industriales diferenciadas. • 2 millones de metros cuadrados para áreas comerciales y de servicios. • 1 millón de metros cuadrados destinados a la infraestructura portuaria. Aeropuerto de carga proyectado Pista de aterrizaje con una longitud total de 3.2 kilómetros dentro de un área física de 5 millones de metros cuadrados. Tiempo de ejecución constructiva Periodo estimado de 5 años para la puesta en marcha de esta primera etapa operativa.

Fuente: Consorcio Interoceánico de Guatemala