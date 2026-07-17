Corrigen magnitud: terremoto de 7.4 fue sensible en Guatemala

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En un inicio el Insivumeh indicó que un temblor de 5.6 había sacudido a Guatemala, pero minutos después se corrigió y la magnitud fue de 7.4 con epicentro en el océano Pacífico.

Un terremoto de magnitud 7.4 tuvo epicentro en el océano Pacífico la mañana de este viernes, ocasionando que el sur de México y Guatemala fueran sacudidos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.6 con epicentro en el departamento de Quetzaltenango, pero posteriormente se corrigieron los datos.

El movimiento telúrico fue sensible en varios departamento de Guatemala, siendo su mayoría en el occidente y sur del país.

BOLETĺN SISMOLÓGICO

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO

17 de julio de 2026. 08:48:39 hrs. #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/zBUvwUD6PH — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 17, 2026

La agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami luego de que fuera registrado el terremoto.

El sismológico mexicano de su lado ha registrado al menos dos réplicas de 6.8 y 5.1.