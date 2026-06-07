¡Cuídenlo! Dos menores protagonizan emotivo momento al entregar un cachorro (video)

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, busca reconocer la bondad y valentía de los menores.
OTRAS NOTICIAS: La petición de la esposa del alcalde de Masagua a seis meses del asesinato
Las cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Santa Catarina Pinula, capturaron el tierno momento en que dos menores de edad entregan a un cachorro que fue abandonado.
El pequeño animal fue entregado al Centro Municipal de Atención Animal, en una caja de cartón con una nota escrita por los niños que decía:
"Hola buenas tardes, encontramos este perrito debajo de un carro, y venimos y no había nadie, esperamos y lo cuiden".
En el video se observa cómo se despiden con cariño y caricias del pequeño cachorro.
El jefe edil del municipio reconoció esta acción noble y respetuosa diciendo: " si alguien los conoce, díganles que quiero conocerlos".