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¡Cuídenlo! Dos menores protagonizan emotivo momento al entregar un cachorro (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 09:14
Con una tierna nota entregaron al perrito abandonado. (Foto: captura de video)

Con una tierna nota entregaron al perrito abandonado. (Foto: captura de video)

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, busca reconocer la bondad y valentía de los menores.

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Las cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Santa Catarina Pinula, capturaron el tierno momento en que dos menores de edad entregan a un cachorro que fue abandonado.

El pequeño animal fue entregado al Centro Municipal de Atención Animal, en una caja de cartón con una nota escrita por los niños que decía:

"Hola buenas tardes, encontramos este perrito debajo de un carro, y venimos y no había nadie, esperamos y lo cuiden".

En el video se observa cómo se despiden con cariño y caricias del pequeño cachorro.

El jefe edil del municipio reconoció esta acción noble y respetuosa diciendo: " si alguien los conoce, díganles que quiero conocerlos".

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