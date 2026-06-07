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La petición de la esposa del alcalde de Masagua a seis meses del asesinato

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 07:39
Su muerte causó gran indignación en la comunidad de Masagua. (Foto: RRSS)

Su muerte causó gran indignación en la comunidad de Masagua. (Foto: RRSS)

Han pasado seis meses del asesinato del alcalde Nelson Marroquín durante un evento público.

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Por medio de un video en redes sociales, Fernanda Arriola Marroquín, esposa del alcalde, hizo un llamado al Ministerio Público (MP) para hallar a los responsables del asesinato del jefe edil.

De acuerdo con Arriola, no hay avances en el caso luego de seis meses en que su esposo fue asesinado durante un desfile municipal navideño en la aldea Obero, que se realizaba la noche del 6 de diciembre del 2025.

"No merecemos que el asesinato de mi esposo, el alcalde, quede impune" dijo Arriola, haciendo un llamado al MP para poder investigar los hechos que cobrarían la vida del alcalde.

El crimen ocurrió frente a vecinos

Nelson Marroquín junto a su esposa encabezaban un desfile navideño esa noche de diciembre, mientras bailaban y saludaban a los vecinos se escucharon disparos.

El crimen fue perpetrado frente a cientos de vecinos, el alcalde habría recibido múltiples impactos de bala, que lo dejaron en un estado de salud delicado.

Al ser trasladado a un centro hospitalario, murió por la gravedad de las heridas.

 

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