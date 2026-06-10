Detienen a dos hombres señalados de cometer asaltos en las zonas 9 y 11

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Los dos capturados fueron puestos a disposición de la justicia.

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Durante la tarde del pasado martes 9 de junio se reportó la captura de dos hombres, señalados de realizar asaltos a bordo de motocicletas en distintos puntos de Guatemala.

Los agentes se encontraban desarrollando un operativo del Plan Semáforo Seguro en la calzada Roosevelt, cuando interceptaron a los dos presuntos asaltantes.

Según el reporte policial, los ahora capturados ya habían sido denunciados por ser los responsables de asaltos en las zonas 9 y 11. Así como en Villa Nueva y Amatitlán.

Se trata de Herbert "N" de 55 de años y Rubilio "N", de 57 años, quienes intentaron darse a la fuga. Al momento de ser identificados se les incautó un revólver

Uno de ellos tiene antecedentes por portación y transporte ilegal de armas de fuego, así como robo agravado.

Los capturados deberán enfrentar a la ley. (Foto: PNC)

Responsables de un robo que quedó grabado en Villa Nueva

Los ahora detenidos, presuntamente están relacionados con diversos robos. Además se investiga si tienen relación con un asalto reportado recientemente en redes sociales.

Se trata de un grupo de mujeres que permanecía frente a un centro educativo de San José, Villa Nueva cuando fueron asaltadas por hombres en motocicletas.