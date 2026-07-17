¡Atención! Declaran Alerta Anaranjada institucional tras sismo de 7.4

En varios sectores del país ya se han registrado daños tras el fuerte sismo.
EN CONTEXTO: Alerta preventiva por posible tsunami tras sismo de 7.4
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha declarado Alerta Anaranjada institucional, esto debido a los daños que se han ido reportando en distintas partes del país, esto como consecuencia del fuerte sismo de 7.4 registrado esta mañana de viernes, a las 8:48 horas.
De manera preliminar, las autoridades han reportado 20 emergencias, de las cuales 7 se originaron en Quetzaltenango, 5 en Sololá, 3 y San Marcos y Guatemala, y una en Totonicapán y Retalhuleu.
A través de las delegaciones departamentales ya están siendo verificadas para poder brindar un dato oficial.
Conred pide informarse a través de los medios oficiales y ante cualquier emergencia, comunicarse al teléfono 119.