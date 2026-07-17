Alerta preventiva por posible tsunami tras sismo de 7.4

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El fuerte sismo podría generar variaciones en el nivel de la marea no mayores a un metro.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre una alerta preventiva por posible afectación de tsunami en zonas costeras del Pacífico, luego de un sismo de magnitud 7.4 registrado cerca de la costa de Chiapas, México.

De acuerdo con el reporte de seguimiento emitido a las 9:53 horas, la amenaza para Guatemala es clasificada como baja. El fenómeno podría generar variaciones en el nivel de la marea no mayores a un metro, así como un incremento en la fuerza del oleaje y cambios en las corrientes marinas.

El Insivumeh estimó que las primeras olas podrían arribar entre las 9:35 y 9:50 horas a sectores costeros de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.

Alerta en México

El sismo de magnitud 7.3 registrado este viernes en el sur de México activó una alerta de tsunami por parte de la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados de mexicanos de Chiapas y Oaxaca así como en Guatemala y El Salvador. Las autoridades no reportaron hasta ahora víctimas.

Las autoridades guatemaltecas recomendaron a la población mantenerse alejada de la línea de costa desde ese horario hasta nuevo aviso y tomar precauciones, especialmente en actividades marítimas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) fue informada para activar los protocolos correspondientes y se mantiene el monitoreo de las condiciones del mar.