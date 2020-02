La denuncia que condujo a la investigación contra Gustavo Alejos

Las autoridades guatemaltecas capturaron este martes a Gustavo Alejos por evadir los controles penitenciarios en una investigación que se inició el pasado 12 de febrero, luego de una denuncia que ingresó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del Ministerio Público (MP).

Las pesquisas se iniciaron luego de que un hombre llevó la denuncia a la FECI y explicó que vio durante varias oportunidades a Gustavo Alejos en las calles de la zona 2. Esta persona afirmó que “le llamaba la atención” que el implicado se cruzaba las calles sin custodia ya que tenía conocimiento de que se encontraba enfermo.

“En un inicio se asignaron cuatro agentes investigadores quienes trasladaban la información a los fiscales por la noche. En un inicio, la investigación era por evasión pero los hallazgos llevaron al otro caso”, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI en Emisoras Unidas.

Gustavo Alejos recibió la visita de una persona que se conducía en un vehículo con placas oficiales.

Gustavo Alejos recibió la visita de una persona que se conducía en un vehículo con placas oficiales.

MP investiga qué funcionario tiene asignado ese automóvil.

VIDEO: Así fue como Gustavo Alejos evadió el control del Sistema Penitenciario. Las imágenes pudieron ser captadas por fiscales de FECI.

Los fiscales determinaron que Alejos vulneró las medidas de coerción dictadas en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, que consistían en privación preventiva con autorización de estar internado en un hospital privado.

Según Sandoval, en un inicio se trató de documentar el incumplimiento de dicha medida dictada por un juez; sin embargo en el momento que detectaron quiénes eran las personas con las que se reunía Alejos, la investigación dio otro rumbo.

“Los investigadores policiales no necesariamente están relacionadas con el mundo jurídico, habían muchas personas que documentaban que no les llamaban la atención, pero cuando esa información llegó a los fiscales no dimos una idea de quienes eran”, remarcó Sandoval.

Según el Fiscal, esto les dictó una nueva línea de investigación o hipótesis, que puede enriquecerse cuando se fundamente a profundidad o se desvirtúe.

“Podría ser que muchas personas vinculadas al proceso de postulación se enfermaron los mismos días y fueron a recibir tratamiento o visitar parientes al mismo hospital, pero es una situación que se desvirtuará o fortalecerá con el paso de la investigación”, afirmó Sandoval.

Gustavo Alejos está ligado a proceso en cinco casos diferentes: Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento Ilícito UNE y Red de Poder, Corrupción y Lavado.