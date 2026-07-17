Extorsiones siguen elevando costos y obligan a empresas a modificar sus operaciones

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Aunque las denuncias por extorsión disminuyeron durante el primer semestre de 2026, especialistas advierten que el delito sigue obligando a empresas a reforzar su seguridad, modificar operaciones y asumir costos que afectan la inversión y la competitividad del país.

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Aunque las denuncias por extorsión muestran una reducción durante el primer semestre de 2026, el delito continúa representando uno de los principales obstáculos para la actividad económica en Guatemala, al obligar a empresas y comercios a asumir costos adicionales en seguridad, modificar sus operaciones e incluso cerrar negocios, advirtieron analistas.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo informó que las denuncias por extorsión disminuyeron 38 % respecto del mismo período del año anterior.

Según datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), entre enero y junio se registraron 8 mil 707 denuncias, frente a las 25 mil 961 contabilizadas durante todo 2025.

Las denuncias mostraron una tendencia descendente durante el semestre, al pasar de 1,709 casos en enero a 1,265 en junio. La mayoría corresponde a extorsiones dirigidas a residencias (7,829), seguidas de comercios (740) y transporte (134).

Las empresas siguen pagando el costo

La directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cáceres, explicó que la extorsión continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo económico del país, ya que afecta directamente el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

Señaló que miles de empresas y comerciantes deben destinar recursos al pago de extorsiones, reforzar esquemas de seguridad, modificar rutas de distribución, reducir horarios de atención o, en casos extremos, cerrar operaciones.

"Estos costos terminan afectando la inversión, la generación de empleo y la competitividad del país", sostuvo.

Las extorsiones en residencias registra el mayor número de denuncias en lo que va de este 2026. (Foto: Archivo/Soy502)

Menos denuncias no significa menos extorsiones

El analista del CIEN, Francisco Quezada, consideró que la disminución en las denuncias no necesariamente refleja una reducción real del delito, ya que las estadísticas oficiales únicamente registran los casos denunciados.

Explicó que la llamada "cifra negra" —los hechos que nunca llegan al conocimiento de las autoridades— continúa siendo uno de los principales retos para medir el comportamiento real de las extorsiones.

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