Ponen en marcha reorientación estratégica del Sistema de Consejos de Desarrollo

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La reorientación estratégica contempla seis ejes y 30 decisiones orientadas a fortalecer la planificación nacional.

El Gobierno puso en marcha la agenda de implementación para la reorientación estratégica del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode).

Este es un proceso técnico que busca convertir las decisiones aprobadas en un plan de acción con instituciones responsables, metas medibles, indicadores y plazos definidos.

La hoja de ruta contempla seis ejes estratégicos y 30 decisiones específicas orientadas a fortalecer la planificación nacional, la descentralización, la participación ciudadana y la inversión pública en los territorios.

Para evitar que los acuerdos queden únicamente en documentos, el modelo de implementación estará organizado en cinco componentes operativos, que abarcarán la conducción política, la gestión técnica, el monitoreo, la evaluación, la participación ciudadana y la auditoría social.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), elaborará el plan de acción para implementar y dar seguimiento a las decisiones adoptadas.

La SCEP y Segeplán presentaron la agenda de implementación para reorientar el Sistema de Consejos de Desarrollo con un plan de acción, metas e indicadores de seguimiento. (Foto: Archivo / Soy502)

Según las autoridades, el instrumento establecerá responsabilidades institucionales, indicadores, metas, fechas de cumplimiento y mecanismos de supervisión.

Esto con el objetivo de mejorar la trazabilidad de la inversión pública y verificar que los recursos se traduzcan en bienes y servicios para la población.

La subsecretaria de la SCEP Ana María Méndez, afirmó que la reorientación busca modernizar el Siscode mediante la implementación del Sistema de Información Gerencial del Siscode (SIG-Siscode).

El cual funcionará como un expediente único para el seguimiento de los proyectos y las decisiones institucionales.

Méndez explicó que también se utilizarán matrices de cumplimiento para cada uno de los seis ejes estratégicos, con las cuales se podrá comprobar si los productos esperados se ejecutan dentro de los plazos establecidos.

"El desarrollo con rostro humano se construye con orden, transparencia y herramientas que empoderen a la población", señaló la funcionaria, quien destacó que estos mecanismos también buscan fortalecer la participación comunitaria y la auditoría social.

Como parte de las herramientas de fiscalización, las autoridades anunciaron la creación de un sistema de monitoreo técnico compuesto por un tablero de control y un modelo de semaforización.

Este permitirá evaluar periódicamente los indicadores y clasificar el nivel de avance de las acciones programadas.

La propuesta institucional definitiva del sistema de monitoreo será presentada ante el pleno del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) durante su sesión ordinaria prevista para septiembre.