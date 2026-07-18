El día que la empresa guatemalteca Ecofiltro salió en "La Rosa de Guadalupe"

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Ecofiltro, empresa guatemalteca que consiste en filtros para agua, hechos a partir de materiales naturales, apareció en un capítulo de la famosa serie mexicana "La Rosa de Guadalupe".

Durante el espacio llamado "Influencias", donde personalidades guatemaltecas cuentan su historia de éxito, Philip Wilson, CEO de Ecofiltro, compartió cómo este producto de la inventiva de Fernando Mazariegos apareció en la famosa serie cuando ingresó al mercado mexicano.

El producto nacional apareció en el capítulo llamado "Mundos Paralelos" la historia de un joven que es parte de una familia acomodada y una chica que vive en una casa hogar, ambos mostrando las distintas realidades alrededor del agua, de vital importancia en la vida diaria.

Como parte del dialogo se explica los beneficios del producto elaborado con barro, pino y plata coloidal, como la eliminación de las bacterias y micro plásticos.

Acerca del Ecofiltro:

Se trata de un purificador de agua que elimina el 99.9% de las bacterias sin necesidad de químicos artificiales, electricidad o instalación compleja. Su CEO es Philip Wilson y su creador es el inventor Fernando Mazariegos.

FOTO: José Luis Pos.

La Rosa de Guadalupe

Se trata de una serie producida por Televisa que expone historias de la vida cotidiana, los obstáculos de las personas, y cómo, con la ayuda de la fe en la Virgen de Guadalupe, logran salir adelante. Fue estrenada en 2008.

MIRA:

RECUERDA LA ENTREVISTA CON PHILIP WILSON