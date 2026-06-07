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¡Disparos! Se registran disturbios en Preventivo de zona 18

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 13:42
Los disturbios se originaron durante horario de visitas.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Los disturbios se originaron durante horario de visitas. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos personas resultaron heridas en estos disturbios, entre ellas un visitante.

OTRAS NOTICIAS: Reportan apagones de luz en varios sectores del país

En el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, se escucharon disparos esta tarde de domingo 7 de junio.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, dos personas resultaron heridas.

Uno de ellos, era un visitante y otro fue un hombre que se encuentra recluido en el centro carcelario.

Las autoridades aún no han informado qué originó el motín.

En un video en redes sociales circula al momento de escuchar las detonaciones. 

Información en desarrollo.

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