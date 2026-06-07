¡Disparos! Se registran disturbios en Preventivo de zona 18

Dos personas resultaron heridas en estos disturbios, entre ellas un visitante.
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En el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, se escucharon disparos esta tarde de domingo 7 de junio.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, dos personas resultaron heridas.
Uno de ellos, era un visitante y otro fue un hombre que se encuentra recluido en el centro carcelario.
Las autoridades aún no han informado qué originó el motín.
En un video en redes sociales circula al momento de escuchar las detonaciones.
Información en desarrollo.