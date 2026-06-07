Reportan apagones de luz en varios sectores del país

Apagones afectan distintas áreas de la Ciudad de Guatemala, además de Mixco y Villa Nueva.
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Durante el mediodía de este domingo 7 de junio, se han reportado varios apagones de luz en distintos sectores del país.
Aunque los apagones fueron breves, se reportaron de manera continua.
Varias zonas de la Ciudad permanecen sin el servicio al igual que en algunos sectores de Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes y Villa Nueva.
Escuintla, Santa Catalina Pinula, Villa Canales, Amatitlán y Mixco también se vieron afectados.
A nivel nacional
Incluso la suspensión del servicio afecto varios departamentos, la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa (EEMZA) informó que varios municipios estaban sin energía.