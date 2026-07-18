Cierran ruta tras daños por temblor de este viernes

-

El cierre se localiza entre la conexión a San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Durante la tarde de este viernes 17 de julio, reportaron un cierre temporal en ambos sentidos de la ruta RD-SAC-10-02, a la altura del kilómetro 33.5, indicó el El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través de la Unidad de Conservación Vial (COVIAL).

Este cierre afecta en la conexión entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

En este sector se suscitó un socavamiento en el costado de la carretera, por lo que se ejecuta un proyecto de obra civil para construir un muro de contención mecánicamente estabilizado, el cual protegerá la ruta y recuperará la estructura del pavimento.

Comunicado oficial de Dirección General de Protección y Seguridad Vial-CIV (Foto: CIV)

Las causas por las que se realizó el cierre

Debido a las lluvias recientes, las vibraciones del tránsito vehicular y el sismo registrado esta mañana, se desprendieron secciones adicionales del talud.

Por recomendación de la CONRED, y en coordinación con las Municipalidades de San Bartolomé Milpas Altas y de La Antigua Guatemala, se determinó el cierre inmediato como medida preventiva para resguardar la vida de los usuarios y de nuestros trabajadores.

A quienes se dirigen a los lugares turísticos de la aldea El Hato, se les recomienda ingresar por la RN-10 (bajada de Las Cañas) hacia Antigua Guatemala y luego subir por la carretera del Cerro de La Cruz, hasta llegar a la aldea El Hato.