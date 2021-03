Yulissa López y Jenniffer Zúñiga hicieron historia para Guatemala al lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La última vez que un equipo de remo obtuvo un pase fue hace 37 años, y las guatemaltecas son las primeras mujeres en representar al país en este deporte.

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) informó que las atletas Yulissa López y Jenniffer Zúñiga consiguieron la clasificación en la prueba de remo doble par ligero, durante la Regata de Clasificación Continental Olímpica y Paralímpica para América, la cual se realizó este fin de semana en Río de Janeiro, Brasil.

Según el COG, solo está pendiente la comunicación entre la Federación Internacional de Remo para confirmar las plazas. En esta categoría, las ganadoras durante la regata fueron las argentinas, Evelyb Silvestro y Milka Kraljev. Las guatemaltecas quedaron en sexto lugar y la Federación Internacional aseguró en un comunicado: "El segundo boleto olímpico disponible irá a Guatemala".

"Es una sensación de alegría y de dar muchas gracias a Dios por la mayor bendición. Es algo que me causa nostalgia, porque cierro los ojos y me imagino todo el camino recorrido para llegar hasta donde estoy; antes de venir al Clasificatorio dediqué este viaje a una persona muy especial para mí que en estos momentos celebra desde el cielo conmigo... Es algo que no puedo explicar, una mezcla de emociones y sentimientos", relató Yulisa, desde Brasil.

Se trata de las primeras guatemaltecas en representar a Guatemala en este deporte en unos Juegos Olímpicos. (Foto: COG)

Está será la tercera ocasión en la que el remo guatemalteco participe en unos Juegos Olímpicos, con anterioridad lo hicieron Edgar Nanne y Alberic De Suremain, en la cita de Moscú, en 1980. Luego, repitió Nanne en Los Ángeles 1984.

EN CONTEXTO: Los guatemaltecos que ya están clasificados a Tokio 2020

Otros atletas confirmados

Remo se suma a marcha (José Barrondo y Mirna Ortiz), tiro con armas de caza (Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer), pentatlón moderno (Charles Fernández), navegación a vela (Juan Ignacio e Isabella Maegli), natación (Luis Carlos Martínez), y ciclismo de ruta (pendiente la definición del atleta), como clasificados por Guatemala a la próxima cita olímpica.

Los juegos Olímpicos de Tokio, Japón, se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. Cabe recordar que estos debían disputarse durante 2020, pero debido a la pandemia de la covid-19, fueron suspendidos. Japón descarta que estos vuelvan a suspenderse y analiza si los Juegos se realizarán sin la presencia de público extranjero.