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Departamento de Estado de EE.UU.: Los terroristas de izquierda no tendrán visa

  • Por Cristóbal Veliz
17 de julio de 2026, 18:29
Estados Unidos restringue el visado a terroristas de extrema izquierda. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

Estados Unidos restringue el visado a terroristas de extrema izquierda. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

El Departamento de Estados de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados en contra de quienes hayan apoyado, facilitado y respaldado a grupos terroristas de extrema izquierda.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a los miembros de grupos terrorista de extrema izquierda a fin de evitar su ingreso a este país del norte de América.

Además, esta medida incluye también a quienes hayan apoyado o incitado a cometer actos de terrorismo, así como a los que en el pasado respaldaron actividades violentas o participado en sabotajes económicos.

También hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines.

La restricción de visado incluye a quienes hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda. (Foto: Redes Sociales/Soy502)
La restricción de visado incluye a quienes hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

Con dicha política se protege el territorio estadounidense restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otra forma las redes terroristas, violentas y delictivas de extrema izquierda.

Cerrando así las vías de obtención de visados que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense.

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