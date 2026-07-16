Gobierno amplía en Q22.5 millones el presupuesto del Ministerio de la Defensa

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Los fondos se usarán para el pago de personal, equipo y despliegue en Haití.

El Gobierno aprobó una ampliación presupuestaria de Q 22,558,258 para el Ministerio de la Defensa Nacional, precisa el Acuerdo Gubernativo 125-2026.

Los recursos serán destinados al pago de personal, adquisición de equipo, compra de uniformes y materiales, así como al financiamiento del despliegue de militares guatemaltecos que integran la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB) en Haití.

La medida quedó oficializada mediante el acuerdo que fue suscrito por el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Millán.

De acuerdo con los considerandos del acuerdo, el Ministerio de la Defensa solicitó la ampliación presupuestaria para completar los recursos destinados al pago de la nómina del personal contratado.

El Gobierno autorizó una ampliación presupuestaria de Q22.5 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional, destinada al pago de personal, adquisición de equipo y apoyo a operaciones institucionales. pic.twitter.com/GklUDKD7bL — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 16, 2026

Esto incluye los complementos específicos, prestaciones laborales y un bono único de productividad para el personal permanente.

Asimismo, los fondos permitirán financiar la adquisición de uniformes, diferentes materiales, insumos y suministros, equipo médico y táctico, un autobús tipo Pullman y armamento.

El acuerdo también contempla recursos para cubrir un estipendio del personal que integra la II Unidad de Policía Militar para la Fuerza de Represión de las Bandas (FRB), desplegada en la República de Haití, como parte de la participación de Guatemala en esa misión internacional.

La ampliación fue autorizada con base en el Decreto 3-2026, que reformó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.

Dicha legislación faculta al Organismo Ejecutivo a aprobar distribuciones analíticas de ampliaciones presupuestarias provenientes de ingresos propios de las entidades y de sus saldos.

Según el detalle financiero del acuerdo, Q 21,265,27 provienen de ingresos propios del Ministerio de la Defensa, mientras que Q 1,293,231 corresponden a una disminución de caja y bancos de ingresos propios.

La distribución presupuestaria establece que Q 16,744,248 serán destinados a gastos de funcionamiento y Q 5,814,010 a componentes de inversión física.

El Acuerdo Gubernativo también instruye al Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto, a realizar las operaciones presupuestarias correspondientes para hacer efectiva la ampliación.