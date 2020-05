Efecto cuarentena: ya nadie compra jeans, solo pijamas

Ya se había augurado que las modas cambiarían y que durante un tiempo ya no nos vestiríamos igual. Se hablaba de que la comodidad sería primordial en lo que se comprara para vestir y parece ser que ese "futuro predicho" ya llegó.

La cuarentena ha impulsado la compra de ropa de dormir y ya nadie quiere la mezclilla, las mujeres han dejado de comprar sostenes y queda claro que nadie busca incomodidad haciendo "home office".

Las compras en línea se dispararon el mes pasado, según un estudio de Adobe Analytics publicado recientemente, el aumento masivo de las compras en línea puso a abril al nivel de una venta gigante de Black Friday para algunos productos. Y no es una sorpresa: muchas personas no pueden o no quieren salir de casa para ir de compras en medio de la pandemia.

Ni jeans ni ropa para ejercitarse, ¡la pijama es la moda!

La venta de pijamas subió un 143%, pero también llevó una disminución del 13% en las de pantalones, indicó Adobe Analytics. Igualmente, el precio de los sostenes o brasieres cayó un 12%.

Ahora, para convencer a los clientes de comprar, las tiendas de ropa en línea bajaron sus precios, pues es su única forma de ingresar ganancias, muchos almacenes se vieron obligados a reducir el valor de las prendas en un 12% en promedio, entre marzo y abril. Tal salida ayudó a impulsar las ventas de ropa, que aumentó un 34% durante el mismo periodo.

Al otro lado de la balanza, grandes marcas como H&M y Adidas señalan que han tenido una caída devastadora. S&P Global Market Intelligence también citó un tercio menos de exportaciones de prendas de vestir desde China durante la pandemia.

¿Qué es lo que se está comprando ahora?

Los alimentos se llevan el número uno en compra-venta y la moda ha quedado de lado.

En términos generales, las ventas de comercio electrónico aumentaron un 49% el mes pasado, y las categorías como comestibles en línea, productos electrónicos y libros se duplicaron. Además los vendedores de alcohol y de equipos para la creación de audio también experimentaron un auge.

Licores

El mismo estudio indicó un alza sorprendente de la compra-venta de licores en línea. Con un 74% los vinos, licores y cervezas se venden como pan caliente.

Aumento de precios

El mismo estudio señala que la creciente demanda también ha llevado a un aumento en los precios de dispositivos electrónicos. El valor de las computadoras se disparó un 3,1% el mes pasado. Los juguetes por su parte también resultaron un 1,5% más caros en abril que en marzo.

*Con datos de CNN

