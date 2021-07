TBT: La foto de Ana Lucía Martínez junto a Megan Rapinoe

Ana Lucía Martínez aprovechó el #TBT para recordar sus inicios en el fútbol internacional con una poderosa foto donde aparecen dos grandes.

OTRAS NOTICIAS: Ana Lucçia Martínez muestra su decepción por comentarios que critica a la Selección Femenina

Martínez compartió una imagen junto a Megan Rapinoe, ambas se encuentran en el campo, al parecer después de un partido que habría sido en la ciudad de Houston, Texas.

Junto a la foto escribió un emotivo mensaje

"Hace 7 años de esta foto con una de mis referentes en el fútbol femenino Megan Rapinoe, hace 7 años que tomé la decisión de buscar mi sueño y poder dedicarme al fútbol. Tenía algunos miedos pero estaba segura que para llegar donde quería tenía que esforzarme, sacrificar cosas, ser perseverante y tener mucha disciplina".

"Muchas veces me dijeron que no pero en cuanto tuve la mínima oportunidad lo di todo y más. He tenido muchas experiencias, entre esas, algunas no tan buenas, pero me quedo con las mejores, esas experiencias que me han hecho crecer como futbolista y como persona. Hoy gracias a eso, puedo disfrutar un poco más. La vida es una, así que no tengas miedo de salir de tu zona de confort y luchar por eso que tanto quieres"

Ana Lucía y su nuevo equipo

La futbolista guatemalteca se integró recientemente como jugadora de la Sampdoria Women, según lo dio a conocer el portal de Sampnews24 el pasado 14 de julio.

Martínez arribó el 13 de julio a Italia y se trasladó hacia Liguria a la espera de oficializar su vinculación con su nuevo equipo.

Este es el tercer club de Ana Lucía Martínez en Italia luego de su paso por Napoli y la Roma.

Antes estuvo en el Rayo Vallecano, Sporting de Huelva y Madrid CFF de España.