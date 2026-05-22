Dueños de una vivienda hallan el cuerpo de su inquilino en estado de descomposición

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La autoridad correspondiente deberá establecer la causa de fallecimiento de la víctima.

Olores fétidos alertaron a los propietarios de una vivienda ubicada en la zona 3 de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, quienes dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales.

A su llegada, los socorristas ingresaron a una de las habitaciones del inmueble, donde localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de putrefacción.

De inmediato, notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área en espera de la autoridad correspondiente.

La víctima fue hallada en la habitación de una vivienda que rentaba desde hace años. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

El propietario de la vivienda indicó que la habitación era rentada desde hacía varios años por Carlos Eduardo Hernández, originario de Melchor de Mencos, Petén. "Él se dedicaba a la compra y reparación de joyas. Todos los días sacaba su motocicleta, pero desde hace unos ocho días ya no lo mirábamos", relató el arrendador.

Peritos del Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar las causas del fallecimiento.

Asimismo, el propietario hizo un llamado a las personas que conozcan a familiares del fallecido en Petén para informarles sobre lo sucedido.