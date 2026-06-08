Capturan a terrorista del Barrio 18 que tenía 13 órdenes de captura en su contra

Durante un operativo policial en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, una mujer fue aprehendida por contar con 13 órdenes de captura.

La captura se registró durante la noche del pasado domingo 8 de junio y fueron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) los encargados de cumplir con la orden de detenerla y llevarla a la justicia.

Se trata de Sara "N", de 42 años, alias "La Brava" quien fue sindicada de extorsión, lavado de dinero y otros activos.

Asimismo, se indicó que al menos siete juzgados de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Rosa y Sacatepéquez, la solicitaban.

Tras la captura fue puesta a disposición de la ley y quedó en espera de esclarecer su situación penal.

En otro caso

El domingo 7 de junio también fue capturada Reina Xet de León, quien es requerida por nueve órdenes por extorsión y extorsión en forma continuada.

La detención se realizó en la colonia Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva. Las ordenes fueron emitidas entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

La mujer deberá responder a la justicia por los crímenes. (Foto: PNC)