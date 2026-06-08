Capturan a terrorista del Barrio 18 que tenía 13 órdenes de captura en su contra

Alias "La Brava" era buscada por al menos juzgados de 7 departamentos por lavado de dinero y extorsión.
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Durante un operativo policial en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, una mujer fue aprehendida por contar con 13 órdenes de captura.
La captura se registró durante la noche del pasado domingo 8 de junio y fueron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) los encargados de cumplir con la orden de detenerla y llevarla a la justicia.
Se trata de Sara "N", de 42 años, alias "La Brava" quien fue sindicada de extorsión, lavado de dinero y otros activos.
Asimismo, se indicó que al menos siete juzgados de los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Rosa y Sacatepéquez, la solicitaban.
Tras la captura fue puesta a disposición de la ley y quedó en espera de esclarecer su situación penal.
En otro caso
El domingo 7 de junio también fue capturada Reina Xet de León, quien es requerida por nueve órdenes por extorsión y extorsión en forma continuada.
La detención se realizó en la colonia Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva. Las ordenes fueron emitidas entre septiembre de 2025 y abril de 2026.