Río Machaquilá: El tesoro de Poptún que te enamorará con su color turquesa

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Descubre el Río Machaquilá en Poptún, un impresionante destino rodeado de selva subtropical y pozas de agua turquesa. Conoce las acciones ecológicas para su conservación y cómo este sitio se ha convertido en un punto ideal para conectar con la naturaleza de Petén.

Si buscas un destino rodeado de naturaleza y aguas cristalinas, el río Machaquilá, en Poptún, Petén, es una opción que no puedes dejar pasar. Este atractivo natural destaca por sus pozas de agua turquesa y su entorno selvático, ideal para desconectarte de la rutina y disfrutar plenamente del paisaje.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deportes, el río atraviesa una planicie rodeada de cerros kársticos y bosques húmedos subtropicales, lo que le da un carácter único y diverso que puedes apreciar en cada visita, ya sea recorriendo sus orillas o disfrutando de sus formaciones naturales.

El sitio es frecuentado por quienes buscan experiencias al aire libre. (Foto: Guatemala Photo Stock)

Uno de los puntos más llamativos son Las Pozas de Machaquilá, piscinas naturales ubicadas a pocos kilómetros del casco urbano de Poptún. Aquí puedes nadar, relajarte y disfrutar de un ambiente tranquilo, que muchos comparan con otros destinos de aguas cristalinas por su belleza y serenidad, lo que lo convierte en un sitio ideal para compartir en familia o con amigos.

Además de su atractivo recreativo, este espacio también es escenario de acciones de conservación. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha impulsado jornadas de limpieza en sus orillas, en las que participan estudiantes, autoridades y organizaciones, con el fin de mantener el lugar en buenas condiciones y promover el cuidado del entorno natural.

Un lugar ideal para compartir momentos en familia o con amigos. (Foto: Feliz Viaje Guate)

El río Machaquilá forma parte del sistema hidrográfico regional como afluente del río La Pasión, contribuyendo al equilibrio ecológico del norte del país y a la riqueza natural de la región, lo que resalta su importancia más allá del turismo.

Si te interesa vivir una experiencia al aire libre en Petén, este destino te ofrece naturaleza, recreación y la oportunidad de valorar la importancia de cuidar el entorno, en un ambiente accesible y rodeado de belleza natural.

Cómo llegar

Si viajas en carro, puedes tomar la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) hacia Río Dulce y luego la Franja Transversal del Norte rumbo a Petén. También puedes optar por la ruta CA-13, pasando por Ciudad Flores hasta llegar a Poptún.

El viaje dura aproximadamente entre 9 y 10 horas, dependiendo del tráfico y las paradas. Desde el casco urbano de Poptún, solo debes conducir unos minutos hacia la aldea Machaquilá, donde encontrarás accesos señalizados al río.

El color turquesa del agua sorprende a quienes visitan el río. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

Si prefieres viajar en bus desde la capital, puedes abordar transporte hacia Poptún o Ciudad Flores en las principales terminales.

Varias empresas realizan viajes diarios, generalmente en horario nocturno. Al llegar, puedes tomar un mototaxi o transporte comunitario hacia la aldea Machaquilá, ubicada a pocos kilómetros del centro del municipio.