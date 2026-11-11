Los primos que murieron tras ataque por posible extorsión en ruta al Atlántico

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Familiares reconocieron a las víctimas e indicaron que habían recibido exigencias de dinero por presuntos extorsionistas.

EN CONTEXTO: Identifican a uno de los pilotos de tuctuc asesinados en ruta al Atlántico

Dos pilotos de tuctuc fueron asesinados y un tercer hombre resultó herido durante un ataque armado ocurrido la mañana de este miércoles 11 de noviembre, en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en la colonia Santa Clara II, zona 18.

Los fallecidos fueron identificados como: Gerson Josué Guamuch Mejía e Isaías Gabriel Guamuch Pérez, de 26 años, quienes eran primos y trabajaban como pilotos de tuctuc.

El herido fue identificado como Jorge Geovany Pineda Ordóñez, de 30 años, quien presentaba impactos de bala en el tórax y fue trasladado por los Bomberos Municipales al Hospital General San Juan de Dios.

Dos primos que trabajaban como pilotos de tuctuc fueron asesinados. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

De acuerdo con la información recabada, los tres hombres se encontraban en el sector cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra ellos.

Los mototaxis tenían como punto de estacionamiento el kilómetro 12.5, en la entrada a Lo de Rodríguez, desde donde se desplazaban hacia Santa Clara II para recoger pasajeros.

Las víctimas sufrieron múltiples heridas de bala que les ocasionaron la muerte. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Víctimas de extorsión

Familiares señalaron que los dos conductores habían recibido exigencias de dinero por parte de presuntos extorsionistas, pero se negaban a pagar. Esta es una de las posibles líneas de investigación, aunque las autoridades deberán establecer el móvil del ataque.

En la escena quedaron los dos tuctuc estacionados a pocos metros de distancia. La posición de los cuerpos hace presumir que uno de los conductores habría intentado escapar de los disparos.

Familiares de las víctimas acudieron al lugar de los hechos y han lamentado el doble crimen. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron al lugar. Los socorristas confirmaron el fallecimiento de los dos pilotos.

Investigadores localizaron más de 40 indicios balísticos en la escena, que quedó bajo resguardo policial para las diligencias correspondientes.