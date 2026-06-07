Capturan a mujer que cuenta con nueve casos de extorsión

La mujer era buscada desde septiembre de 2025 por delitos de extorsión.
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La Policía Nacional Civil dio a conocer este domingo 7 de junio, la captura de una mujer de 32 años que estaba vinculada a múltiples casos de extorsión.
Según el reporte, la mujer fue aprehendida por agentes de la comisaría 15 e identificada como Reina Xet de León, quien es requerida por nueve órdenes por extorsión y extorsión en forma continuada.
La detención se realizó en la colonia Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva. Las ordenes fueron emitidas entre septiembre de 2025 y abril de 2026 que corresponden al delito de extorsión, giradas por juzgados de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu.
Además que dos órdenes fueron por extorsión en forma continuada.
Tras la captura, Xet fue puesta a disposición de la ley para solventar su situación penal.