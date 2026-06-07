Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Capturan a mujer que cuenta con nueve casos de extorsión

  • Por Reychel Méndez
07 de junio de 2026, 16:24
La mujer tenía ordenes de captura giradas por varios juzgados. (Foto: Archivo/Soy502)

La mujer tenía ordenes de captura giradas por varios juzgados. (Foto: Archivo/Soy502)

La mujer era buscada desde septiembre de 2025 por delitos de extorsión.

OTRAS NOTICIAS: Fuerte colisión entre motocicleta y picop queda grabada en video

La Policía Nacional Civil dio a conocer este domingo 7 de junio, la captura de una mujer de 32 años que estaba vinculada a múltiples casos de extorsión.

Según el reporte, la mujer fue aprehendida por agentes de la comisaría 15 e identificada como Reina Xet de León, quien es requerida por nueve órdenes por extorsión y extorsión en forma continuada.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
La mujer fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

La detención se realizó en la colonia Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva. Las ordenes fueron emitidas entre septiembre de 2025 y abril de 2026 que corresponden al delito de extorsión, giradas por juzgados de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu

Además que dos órdenes fueron por extorsión en forma continuada.

Tras la captura, Xet fue puesta a disposición de la ley para solventar su situación penal.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar