“Me llegó un ‘paparazzo’ que me dijo que no dijera su nombre, y lo tengo que respetar, en donde me dice: ‘Hay una actriz de Inglaterra, ella es inglesa y cantante, canta muy bonito —yo no la conocía— que se llama Jade Ewen’”, especuló.

Jade Ewen podría encarnar a Mariah Carey en la serie de Netfilix de Luis Miguel. (Foto: blog Jade Ewen)

Según informó Michelle, la participación de la originaria de Londres en la serie no sólo fue confirmada por una de sus fuentes, sino por la interacción de Jade en redes sociales con algunos integrantes del elenco, como Diego Boneta.