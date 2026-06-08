Florentino Pérez revalida la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, permanecerá en su cargo cuatro años más tras imponerse este domingo a Enrique Riquelme, en las primeras elecciones a la presidencia merengue en 20 años, celebradas en Valdebebas.
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"Hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia", afirmó el directivo electo, mientras que Riquelme también lo felicitó "porque ha conseguido la victoria".
"Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia" agregó Pérez, cuyo mandato expiraba originalmente en 2029. Sin embargo, tras dos temporadas sin títulos a nivel deportivo y polémicas en el vestuario, decidió convocar nuevamente a elecciones.
Florentino ha llevado las riendas del club desde 2009 y desde entonces no había tenido contrincante en las urnas, hasta la llegada de Riquelme.
En su discurso, el mandatario agregó que seguirán trabajando para ganar títulos. "Hemos demostrado que somos una gran familia, que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro".
El dirigente dijo sentirse "orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo" y de la vuelta de José Mourinho "uno de los mejores entrenadores del mundo". Sentenció agregando que con él como presidente, el equipo "ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios".