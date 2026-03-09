Grupo Firme sorprende a fans que no tenían boleto para su concierto en Guatemala

-

Las imágenes captan la emoción, sorpresa y agradecimiento de los admiradores del conjunto musical.

Debido a que las entradas para el concierto de Grupo Firme en Guatemala se agotaron, uno de los integrantes de la agrupación sorprendió a varios fanáticos con el regalo de 10 entradas en primera fila para el espectáculo.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento cuando varias personas que permanecían afuera del estadio Cementos Progreso fueron entrevistadas sobre las razones por las que no lograron ingresar al recital.

Mientras relataban su situación, se les informó que serían parte de los afortunados que podrían entrar al evento.

Las imágenes captan la emoción, sorpresa y agradecimiento de los seguidores, quienes finalmente pudieron disfrutar en vivo a su agrupación favorita, pese a no haber alcanzado boletos previamente.

"Mi gente de Guatemala. Ayer mi equipo me reportó que había mucha gente afuera del estadio porque gracias a Dios estaba SOLD OUT el evento. Y yo tenía y unos lugares que quise compartir con algunas personas de afuera. Espero se hayan pasado una noche tan mágica como nosotros GRACIAS GUATEMALA"

"Mi gente de Guatemala. Ayer mi equipo me reportó que había mucha gente afuera del estadio porque gracias a Dios estaba SOLD OUT el evento. Y yo tenía y unos lugares que quise compartir con algunas personas de afuera. Espero se hayan pasado una noche tan mágica como nosotros GRACIAS GUATEMALA", se lee junto al video.

El concierto del Grupo Firme se realizó en el Estadio Cementos Progreso el sábado 7 de marzo donde sus fans disfrutaron de su gira internacional "La Última Peda Tour 2026".