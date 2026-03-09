Ivana Pérez es protagonista entre los Monstruos de Asfalto

El Campeonato Nacional de Aceleración de Camiones 2026 realizó su primera fecha este domingo en el cuarto de milla, Guatemala Raceway, kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.
OTRAS NOTICIAS: Mazariegos luchará por reconquistar el título de motocrós nacional
En ella hubo varios protagonistas, entre los que estuvieron Ivana Pérez, la corredora que llegó al país proveniente de Austin, Texas, para llevarse el primer lugar en la división Femenina.
La división Femenina es una de que ha experimentado mayor crecimiento en un deporte dominado históricamente por hombres. Este domingo, 8 de marzo, fecha en la cual se conmemora o rememora, el Día Internacional de La Mujer, esta categoría tomó mayor relevancia, en una competición en la cual participaron decenas de camiones.
De esta manera, Pérez se lució en su categoría, al mando del camión El Perseverante, para subir a lo más alto del podio. En la segunda posición se ubicó, la múltiple campeona nacional, Sofia Santos, quien condujo un cabezal Kenworth, y en la tercera posición se situó, Jossi Rivas, al mando de El Dragón.
En la categoría de 18 segundos, Rodrigo Ramírez (Koko 02), conquistó el primer lugar, y fue escoltado por Hugo Mérida (Huehueteco), y José Santos (Ghost Raider), respectivamente.
La Muñeca, de Hilber Pinzón, logró la victoria en la división de 20 segundos, y fue escoltado por Sofia Santos, y Diablo Rojo, de José Santos.