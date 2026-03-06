Remesas a Guatemala crecen 5.8% durante el primer bimestre de 2026

-

El flujo de divisas enviado por los guatemaltecos en el extranjero mantiene un ritmo positivo y suma más de 3 mil 800 millones de dólares en el arranque del año.

Luego de un 2025 que rompió todos los techos históricos, las estadísticas oficiales del Banco de Guatemala (Banguat) confirman que el ingreso de remesas familiares mantiene su tendencia al alza, consolidándose como el soporte vital para el consumo de millones de hogares.

Durante el primer bimestre del año, el país captó una cifra sin precedentes para este período, demostrando que el vínculo financiero de la comunidad migrante con sus familias sigue siendo inquebrantable a pesar de la moderación en los ritmos de crecimiento globales.

Según el informe mensual del Banguat, Guatemala recibió entre enero y febrero un total de US$3,848.5 millones en concepto de remesas. Este monto representa un crecimiento acumulado del 5.8 por ciento en comparación con los US$3,638.9 millones registrados en el mismo lapso del año anterior.

Según el Banguat, el ingreso de remesas sigue al alza con un crecimiento acumulado del 5,8% respecto a enero y febrero de 2025. (Foto: Canva/Soy502)

Si bien el ritmo de crecimiento muestra una normalización respecto a los saltos de dos dígitos vistos en años anteriores, el volumen total de divisas continúa inyectando una liquidez crítica al mercado interno.

Análisis de febrero

Al analizar febrero de forma aislada, el Banguat reportó un ingreso de US$1,893.8 millones. En términos interanuales, esta cifra es un 4 por ciento superior a los US$1,821.3 millones captados en febrero de 2025.

Es importante notar que, aunque febrero registró una baja del 3.1 por ciento respecto a enero de este año (US$1,954.7 millones), esta caída es meramente técnica y estacional.

Febrero no solo es el mes más corto del año, sino que históricamente presenta un ajuste en los envíos tras el fuerte gasto de inicio de año.

De hecho, el promedio de ingreso diario en febrero fue de US$67.6 millones, una cifra superior a los US$63 millones diarios promediados en enero, lo que confirma que el flujo de dinero enviado por los guatemaltecos en el exterior es, en realidad, más intenso.

El Banco de Guatemala indicó que si bien se reporta una baja en febrero respecto a enero del presente año, es técnica y estacional. (Foto: Archivo/Soy502)

Una década de expansión

Para poner en perspectiva el dato del primer bimestre de 2026, basta con observar la evolución histórica. Lo que hoy Guatemala recibe en tan solo dos meses, supera el total anual de lo que ingresaba al país hace apenas quince años.

La trayectoria reciente muestra un ascenso sostenido, después de que en 2021 el país cerrara con US$15,295.7 millones; para 2022 la cifra saltó a US$18,040.3 millones y en 2025 se alcanzó el máximo histórico de US$25,530.2 millones.

Bajo esta inercia, el crecimiento acumulado del 5.8 por ciento en este inicio de año sugiere que la economía guatemalteca ha entrado en una fase de madurez y estabilización.

Destino e impacto económico

Las remesas representan actualmente cerca del 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sosteniendo el nivel de vida de aproximadamente 1.7 millones de hogares.

Se estima que seis de cada diez dólares recibidos se inyectan directamente al consumo de bienes y servicios básicos, lo que dinamiza el comercio local y la recaudación tributaria.

El restante 40 por ciento se divide entre la inversión en construcción de vivienda y gastos en salud y educación, pilares que fortalecen el tejido social del país.

A pesar del sólido arranque del bimestre, las autoridades monetarias mantienen una visión de cautela, proyectando que el 2026 cerrará con un ingreso total aproximado de US$26,877 millones.