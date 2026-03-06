Grupo Firme se presentará en Guatemala este sábado 7 de marzo

La agrupación, conocida por éxitos como "Ya supérame" y "En tu perra vida", se presentará en Guatemala este sábado 7 de marzo.
El concierto se realizará en el Estadio Cementos Progreso a partir de las 20:00 horas, en donde sus fans vivirán la experiencia de su gira internacional "La Última Peda Tour 2026".
Desde 2014, la agrupación de música regional mexicana ha conquistado al público con canciones de amor, desamor y fiesta, y ahora llegará a Guatemala en una de sus giras más importantes.
Ante este evento se espera mayor afluencia en los alrededores de la zona 6, en donde se ubica el estadio.