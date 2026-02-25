¿Qué ofrecen las zonas francas de Guatemala en comparación con las de la región?

-

Con 18 Zonas Francas en el territorio nacional, Guatemala se ubica, junto a El Salvador, como los países centroamericanos con menos recintos de este tipo, frente a República Dominicana y Costa Rica, que poseen 286 y 85, respectivamente.

Según el informe Doing Business Zonas Francas 2025, elaborado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), Guatemala está rezagada frente a los principales regímenes de Latinoamérica. Aunque esto refleja grandes desafíos estructurales, también podría significar una oportunidad para mejorar y elevar sus estándares.

Cabe resaltar que, en el informe, los regímenes más competitivos de América Latina comparten información sobre factores clave como seguridad jurídica, normativa clara e infraestructura especializada, que sirven como referencia para orientar reformas en Guatemala, quien ya tiene identificadas las debilidades actuales.

Otro aspecto interesante de mencionar es que, en la región centroamericana, Panamá sobresale por su vocación logística, en tanto que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil muestran una diversidad de esquemas disponibles que Guatemala podría escalar.

El informe sobre Guatemala concluye que las empresas han elegido quedarse en sus Zonas Francas debido a: estabilidad política y seguridad jurídica, ubicación estratégica y amplia red de acuerdos comerciales, apoyo de cámara y asociaciones empresariales, experiencia país en sectores con mayor recorrido, compromiso nacional con la sostenibilidad y la economía verde, así como régimen de incentivos fiscales y aduaneros competitivo y transparente.

A continuación, se observan los beneficios que ofrecen algunos de estos países:

GUATEMALA

Catalogada como el centro de las Américas, Guatemala constituye la puerta natural entre los mercados norteamericano y sudamericano. En sus 108,888 km2 el país cuenta con 18 Zonas Francas que resguardan a 96 empresas. De igual manera el país combina estabilidad macroeconómica, destaca entre sus 18.07 millones de habitantes una fuerza laboral joven y una creciente infraestructura productiva que impulsa la inversión y el comercio internacional.

Según la información de AZFA, las empresas eligen quedarse en las Zonas Francas guatemaltecas porque el país ofrece estabilidad política y seguridad jurídica, posee una ubicación estratégica inigualable y una amplia red de acuerdos comerciales. En el país existe el apoyo irrestricto de cámaras y asociaciones empresariales. Cabe resaltar la experiencia del país en sectores con mayor recorrido, así como un compromiso nacional con la sostenibilidad y la economía verde. Además de ofrecer un régimen de incentivos fiscales y aduaneros competitivo y transparente.

Ventajas destacadas

Exoneración de IVA y de derechos arancelarios a la importación

10 años de exoneración al impuesto sobre la renta

Facilitación de las exportaciones a terceros países

Las mercancías extranjeras introducidas en las ZDEEPS pueden permanecer en ellas indefinidamente

Ventas al mercado local

EL SALVADOR

Además de ser un país en donde la moneda oficial es el dólar estadounidense, El Salvador se vende como el más seguro del hemisferio. Con 6.02 millones de habitantes y 21,041 km2 (casi el doble de Curacao), este país centroamericano tiene 18 Zonas Francas que albergan a 170 empresas.

Según AZFA, las empresas eligen quedarse en las Zonas Francas salvadoreñas debido a su competitividad fiscal y aduanera, estabilidad Jurídica y política, mejoras en el clima de seguridad, lo que aumenta la confianza de inversionistas y trabajadores; así como disponibilidad de mano de obra joven, calificada y con alta disponibilidad bilingüe para BPO y servicios digitales.

Por otro lado, es de notar que posee a nivel nacional una rotación de personal reducida promedio de 7% - 9% anual y recibe el apoyo de programas de capacitación coordinados con el INCAF (Instituto Nacional de Capacitación y Formación). Otro atractivo es la imagen de El Salvador como hub logístico y de nearshoring para Estados Unidos y otros mercados globales

Ventajas destacadas

Seguridad (País más seguro del hemisferio occidental)

Disponibilidad de Mano de Obra Joven y Calificada,

Incentivos Fiscales

Costos Competitivos

Ease of Doing Business

COSTA RICA

Con 5.36 millones de habitantes, Costa Rica es el país de Centroamérica con menor densidad poblacional, pero también figura con sus 85 Zonas Libres, que albergan a 626 empresas, como el que más recintos de este tipo tiene distribuidos en su territorio de 51,100 km2.

De acuerdo con AZFA, las empresas eligen quedarse en las Zonas Francas costarricenses porque el país ofrece estabilidad política y seguridad jurídica, una ubicación estratégica y una amplia red de acuerdos comerciales. Otro aspecto importante es que se brinda a las empresas acompañamiento institucional para el buen desarrollo de sus operaciones y tiene acceso a los mercados internacionales por medio de más de 50 tratados de libre comercio.

Por otro lado, posee talento humano bilingüe y calificado, tiene un compromiso nacional con la sostenibilidad y la economía verde, en tanto que ofrece un régimen de incentivos fiscales y aduaneros competitivo y transparente. Lo anterior, acompañado de infraestructura y ecosistema de innovación (colaboración con universidades, centros de investigación y proveedores locales).

Ventajas destacadas

Acceso a mercados internacionales (más de 50 tratados de libre comercio).

Talento humano bilingüe y calificado.

Incentivos fiscales y aduaneros (exoneración de impuestos, reducción de cargas sociales).

Infraestructura y ecosistema de innovación (colaboración con universidades, centros de investigación y proveedores locales.

REPÚBLICA DOMINICANA

Dominicana es el campeón de las Zonas Francas de Centroamérica y el Caribe. El país cuenta con una de las economías más dinámicas del Caribe, reconocida por su entorno favorable a la inversión, estabilidad macroeconómica y marco regulatorio competitivo.

Con una población de 10.8 millones de habitantes y una ubicación geográfica estratégica en el centro del Caribe, el país conecta de manera eficiente con los principales mercados de América y Europa a través de una moderna red portuaria, aeroportuaria y logística. En su territorio de 48,442 km2 se ubican 286 Zonas Francas con igual número de empresas.

De acuerdo con AZFA, las empresas eligen quedarse en las Zonas Francas dominicanas porque existe una fuerte colaboración público-privada, hay disponibilidad de mano de obra calificada, seguridad jurídica, estabilidad social, económica y política, así como un sólido clima de inversión, infraestructura de transporte moderna, alta conectividad nacional e internacional, recursos humanos competitivos y acceso preferencial a mercados internacionales.

Ventajas destacadas

Incentivos fiscales competitivos que promueven la inversión y la exportación.

Mano de obra calificada y productiva, con costos laborales competitivos.

Ubicación geográfica estratégica, con acceso a los principales mercados de

América y Europa.

Marco regulatorio favorable y facilidad para hacer negocios, que brinda seguridad jurídica y agilidad administrativa.

Infraestructura de calidad y apoyo logístico, con conectividad portuaria,

aeroportuaria y vial eficiente.

CURAÇAO

Este pequeño del Caribe, con apenas 157 mil habitantes y una extensión territorial de 444 km2, tiene 3 Zonas Francas, posee 130 empresas dentro de sus recintos aduaneros. Curacao es una economía insular altamente abierta, reconocida por su estabilidad política, su entorno favorable para los negocios y su posición estratégica en el Caribe; y además, cercana a las principales rutas marítimas y aéreas de América y Europa.

Gracias a su ubicación estratégica, seguridad jurídica, red logística avanzada, carreteras, acceso cercano a puertos, fibra óptica, Red 5G, Curaçao se consolida como un lugar ideal para la inversión, el comercio y los servicios especializados en el Caribe.

Las empresas eligen quedarse en las Zonas Francas curazoleñas se debe a que promete reducción de costos operativos, ofrece colaboraciones con entidades de gobierno, agiliza los procesos logísticos, brinda acceso estratégico a mercados internacionales y, además, cuenta con infraestructura especializada y conectividad con puertos y aeropuertos.

Ventajas destacadas

Beneficios fiscales y aduaneros

Ubicación estratégica

Infraestructura moderna y conectividad

Fuerza laboral bilingüe y capacitada

Acceso a mercados internacionales y tratados

COLOMBIA

Con apenas con 52.7 millones de habitantes, aproximadamente una cuarta parte de la población de Brasil, Colombia posee 112 Zonas Francas, aproximadamente 14 veces más que su vecino de habla portuguesa, las que están distribuidas en un territorio de 1.141.748 km2.

Según la información de AZFA, hasta la fecha las 1,067 empresas que eligieron quedarse en las Zonas Francas de Colombia lo hicieron porque posee aduanas más ágiles y previsibles, ofrece seguridad y control 24/7 en el parque, cuenta con infraestructura logística y 3PL "in‐park", cuenta con conectividad física con nodos de comercio exterior, así como conectividad digital y colocación dentro de ZF; así como "One-stop" del Usuario Operador.

Por otro lado, ofrece lo que se ha denominado como Flexibilidad productiva, es decir, la posibilidad de procesamiento parcial fuera de ZF; además, no hay tiempo máximo de permanencia de mercancías dentro de la ZF, lo que facilita compras por volumen y buffers de inventario.

Ventajas destacadas

Beneficios tributarios y de comercio exterior.

Ventajas aduaneras y logísticas.

Acumulación y transformación de origen.

Infraestructura y servicios especializados.

Optimización de cosos logísticos en virtud del régimen de comercio exterior.

BRASIL

Aunque Brasil, solo tiene 8 Zonas Francas con 523 empresas, el gigante de América posee una población de 213.4 millones y una extensión territorial de 8.510.417 km² que lo hacen relevante por la magnitud de sus operaciones.

Según la información de AZFA, 523 empresas han elegido quedarse en las Zonas Francas de Brasil porque en su territorio se obedece el Cumplimiento de los Procesos Productivos Básicos (PPB), que es un requisito esencial para mantener los incentivos fiscales; existe fuerte y constante inversión en investigación, se promueve el desarrollo e innovación (I+D+i) en la

región amazónica, además, existe generación sostenida de empleo local y fortalecimiento de la economía regional.

Por otro lado, se han implementado beneficios sociales dirigidos a los trabajadores y se ha incorporado tecnologías de punta en diversos procesos y productos industriales.

De igual manera, las utilidades son reinvertidas dentro de la región, con lo que se impulsa un ciclo de desarrollo continuo, lo que entre otras cosas permite la formación y capacitación del talento humano, promoviendo el desarrollo científico y tecnológico.

Ventajas destacadas