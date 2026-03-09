Versión Impresa
Xavi: "¿Messi? Ya estaba fichado en 2023, pero Laporta se negó"

  • Con información de Agencias
08 de marzo de 2026, 19:32
Xavi Hernández confesó que mantuvo comunicación con el astro argentino unos meses antes de consumarse la negociación con el club. (Foto: Redes)

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Lionel Messi tuvo la posibilidad de regresar al club, pero que el entonces presidente, Joan Laporta, frenó la operación porque no quería entrar en un conflicto con él.

Al hablar sobre el posible retorno de Messi al Barça mientras él dirigía al equipo, Xavi comentó: "En ese tema el presidente tampoco está diciendo toda la verdad. Leo prácticamente ya estaba fichado. En enero de 2023, después de ganar el Mundial, nos pusimos en contacto y él me expresó que tenía ganas de volver, y yo lo veía viable. Estuvimos conversando hasta marzo y le dije que, cuando me diera el visto bueno, hablaría con el presidente porque desde el punto de vista futbolístico lo consideraba ideal".

No obstante, Xavi afirma que el presidente comenzó a negociar directamente el contrato con el padre Messi, y que incluso contaban con "a aprobación de LaLiga, pero al final fue el propio presidente quien decidió echar todo para atrás.

Laporta ya no tiene una buena relación con el exjugador del Barcelona, Xavi Hernández. (Foto: AFP)
Finalmente, el exentrenador señaló: "Ahora creo que no volveré nunca más al Barça. Ya cumplí mi ciclo como futbolista y también como técnico. A partir de ahora lo que me interesa es decir la verdad: Messi no regresó al Barça porque el presidente no quiso. No fue por LaLiga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero; eso no es cierto. Fue el presidente y su entorno quienes dijeron que no, argumentando que no podían permitírselo y que Messi podía afectar la forma en que él manejaba el poder dentro del club".

