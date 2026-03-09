Xavi: "¿Messi? Ya estaba fichado en 2023, pero Laporta se negó"

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Lionel Messi tuvo la posibilidad de regresar al club, pero que el entonces presidente, Joan Laporta, frenó la operación porque no quería entrar en un conflicto con él.
OTRAS NOTICIAS: ¡Derbi rossoneri! AC Milan gana al Inter y sueña con el Scudetto
Al hablar sobre el posible retorno de Messi al Barça mientras él dirigía al equipo, Xavi comentó: "En ese tema el presidente tampoco está diciendo toda la verdad. Leo prácticamente ya estaba fichado. En enero de 2023, después de ganar el Mundial, nos pusimos en contacto y él me expresó que tenía ganas de volver, y yo lo veía viable. Estuvimos conversando hasta marzo y le dije que, cuando me diera el visto bueno, hablaría con el presidente porque desde el punto de vista futbolístico lo consideraba ideal".
No obstante, Xavi afirma que el presidente comenzó a negociar directamente el contrato con el padre Messi, y que incluso contaban con "a aprobación de LaLiga, pero al final fue el propio presidente quien decidió echar todo para atrás.
Finalmente, el exentrenador señaló: "Ahora creo que no volveré nunca más al Barça. Ya cumplí mi ciclo como futbolista y también como técnico. A partir de ahora lo que me interesa es decir la verdad: Messi no regresó al Barça porque el presidente no quiso. No fue por LaLiga ni porque Jorge Messi pidiera más dinero; eso no es cierto. Fue el presidente y su entorno quienes dijeron que no, argumentando que no podían permitírselo y que Messi podía afectar la forma en que él manejaba el poder dentro del club".