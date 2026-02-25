Entorno Exportador: eficiencia y capacidades portuarias para el agroexportador

-

A partir de este 25 de febrero de 2026, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) compartirá con Economía HOY un espacio para compartir noticias de interés para el sector exportador del país.

Uno de los retos más críticos asociados al transporte de productos frescos es el tratamiento que se les brinda. Para garantizar el control de calidad y evitar el desperdicio, estos deben ser transportados y almacenados a temperaturas específicas. Almacenarlo o transportarlo a la temperatura incorrecta puede ocasionar maduración prematura, pudrición y pérdida de sabores y valores nutricionales.

Las necesidades son diferentes para cada producto, algunas frutas, vegetales y plantas deben ser transportadas en contenedores refrigerados, mientras que otras bajo atmósfera controlada. Puede ser complejo mantener la temperatura correcta de los diferentes cargamentos, especialmente durante el transporte de larga distancia, el almacenamiento y manejo en caso de transbordo.

Las frutas y hortalizas frescas no son artículos como libros o vestuario.

Se pueden almacenar un tiempo relativamente corto, y entre más rápido se puedan transportar y entregar, menor será el desperdicio y mayores opciones tendrán las empresas comercializadoras, mayoristas y minoristas en los mercados de destino. Para esto es necesario una capacidad logística eficiente, que asegure que el producto se entregue en su destino final de manera oportuna.

(Foto: Archivo/Soy502)

No siempre se tiene el control de la cadena de suministros internacional. Existen distintos aspectos y actores que pueden agilizar o entorpecer el proceso logístico, por ejemplo, la preparación incorrecta de los documentos de exportación puede afectar el despacho aduanero, este proceso es algo que corresponde directamente a la empresa exportadora, sin embargo, la manipulación incorrecta de la carga dentro de la vía de salida, depende de la coordinación de otros actores como el proveedor del transporte internacional y, la terminal portuaria junto a sus prestadores de servicios dentro de la instalación o depósito aduanero temporal (DAT).

Para cada elemento de la cadena de valor es fundamental tener visibilidad y trazabilidad de los sucesos más relevantes en cada uno de los procesos logísticos para la exportación de las frutas y hortalizas frescas, para determinar potenciales riesgos, hasta mejoras tanto en puertos de origen como en los puertos de destino.

Estos y otros temas se estarán abordando en el panel portuario que se llevará a cabo el 18 de marzo en Agritrade, en este espacio de conversación e intercambio de ideas se contará con la participación de las terminales portuarias de Guatemala, así como los puertos más importantes para la región en Estados Unidos, como es el caso de Hueneme (CA); Houston (TX); Everglades y Miami (FL).