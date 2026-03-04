Apple lanza Macbook Neo, una computadora más accesible

-

El lanzamiento ha sorprendido a muchos con la nueva computadora que se hace más accesible para otros usuarios.

OTRAS NOTICIAS: Pokémon anuncia dos nuevos juegos en su 30 aniversario

Apple sorprendió al mundo este 4 de marzo con la presentación de varios dispositivos, entre los que destaca la Macbook Neo, una computadora que se presenta como una herramienta más accesible para el público.

Con un precio aproximado de 599 dólares, esta nuevo modelo quiere convertirse en la entrada al ecosistema Mac para los primeros usuarios.

Este nuevo modelo busca sorprender con un tamaño de 12.9 pulgadas, como una de sus características en tamaño.

Las entregadas de estos dispositivos se realizará a partir del 11 de marzo. (Foto: Apple)

¿Cuándo sale?

De acuerdo con el video de lanzamiento, se reveló el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva Macbook Neo.

Los estudiantes tendrán un precio preferencial. (Foto: Apple)

El precio de la nueva Macbook Neo inicia en 599 dólares y 499 dólares para estudiantes, es decir unos 4,590.26 quetzales posicionándola como la opción accesible para navegación web y oficina.

La Macbook Neo de 256 GB cuenta con tecla de bloqueo, y la versión de 512 GB contiene Touch ID.

El dispositivo ya se encuentra disponible en el sitio de Apple con entrega para el 11 de marzo en Estados Unidos y se espera que en los próximos días llegue al resto del mundo.